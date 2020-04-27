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Верховный суд отложил рассмотрение дела Суркисов по Приватбанку из-за давления на судей

Понедельник, 27 апреля 2020, 11:45
 

Верховный суд отложил рассмотрение дела по законости конвертации активов Суркисов во время национализации Приватбанка из-за давления на судей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Также сообщается, что Верховный суд заявит в прокуратуру и Высший совет правосудия из-за давления на суддей.

Ранее в НБУ называли решение по этому делу "важнейшим за последние 3 года", решения в пользу Суркисов "активирует" рассмотрение Шестым апелляционным суд возможность вернуться к рассмотрению дела об отмене национализации Приватбанка. 

Также в случае победы семьи Суркисов, аналогичные дела судов, рассматривающие иски других связанных с Коломойским лиц могут повлечь за собою потерю для НБУ не только 1 миллиарда гривень Суркисов, а еще около 30 миллиардов. 

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Ключевые судебные дела по Приватбанку

Напомним:

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

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НБУ Приватбанк

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