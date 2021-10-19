Рейдерство не побеждено полностью из-за оффшоров и хакеров – министр юстиции

Денис Малюська фото даша дот/уп

Проблемы по преодолению рейдерства возникают из-за оффшоров и уровня навыков хакеров.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью Украинской правде.

"Проблемы всегда будут возникать, потому что растет квалификация юристов, занимающихся рейдерством. Мы устанавливаем новые барьеры - они находят новые способы их обойти", - пояснил он.

По словам Малюськи, остается несколько "системных дыр", где случается рейдерство, и которые невозможно быстро закрыть.

Речь идет об оффшорах, которые в случае корпоративных конфликтов могут рейдерить. В таком случае "мы не можем этот процесс проконтролировать, так как документы готовятся в иностранных юрисдикциях".

Второй причиной министр назвал хакерские атаки. Эту проблему смогли временно преодолеть благодаря двойной идентификации регистраторов и нотариусов.

"Тогда те, кто занимался изломами, не мог понять, как взломать систему. Но вот летом один такой большой излом произошел, десятки незаконных регистрационных действий были внесены в систему именно из-за хакеров", - рассказал министр.

По его словам, ведомство работает над этой проблемой, но уровень ІТ в частном секторе и уровень хакеров не сопоставимы с уровнем наших специалистов.

"Хакают даже системы безопасности НАТО, не то что Министерство юстиции. То есть мы можем уменьшить количество таких атак, но полностью их вероятность убрать невозможно", - резюмировал он.

Иногда два пробела пытаются использовать одновременно, но "количество таких случаев крайне ограничено и не связана с массовым нарушением законов регистратора, как это было раньше".

Экономическая правда