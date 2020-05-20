После смены главы Госаудитслужбы у компании «Онур» исчезли проблемы с проверкой тендеров на 800 миллионов

Государственная аудиторская служба потребовала от Службы автомобильных дорог в Запорожской области расторгнуть договор на 812,48 миллиона гривен с компанией "Онур", однако после увольнения главы ведомства и перепроверки забрала претензии.

Об этом сообщают Наші Гроші.

28 апреля Государственная аудиторская служба опубликовала результаты мониторингп двух закупок Службы автомобильных дорог в Запорожской области общей стоимостью 812 48 млн гривен, где победу одержала компания "Онур Конструкцион Интернешнл". Претензий к процедур не оказалось. Об этом сообщается в системе "Прозрачно".

При этом ГАСУ требовала заказчика расторгнуть договор с "Онуром" при проведении прошлых проверок. Результаты двух мониторингов, где ГАСУ требует расторгнуть договоры с "Онуром" появились 17 и 23 апреля, а уже 24 голову ГАСУ Игоря Буграка уволили.

Уже после его увольнения 28 апреля на сайте "Прозрачно" были опубликованы результаты двух других мониторингов Госаудитслужбы, где было указано, что аудиторы не выявили нарушений в проведении закупок, где победу одержал "Онур".

29 апреля премьер-министр Шмыгаль назначил нового главу Дасу, им стал Геннадий Плис.

Мониторинг касался тендеров на капитальный ремонт двух участков дороги государственного значения М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, объявленных Запорожской САД в конце января 2020 года.

В обоих тендерах в аукционе принимали участие только две компании - "Автомагистраль-Пивдень" и "Онур Конструкцион Интернешнл".

Эти фирмы занимают первые два места среди подрядчиков Укравтодора, и входят в Национальную ассоциацию дорожников Украины.

Сообщается, что в торгах смогли принять участие только эти компании, потому что запорожский САД включил в тендерную документацию "заточку на опыт", согласно которой участник должен документально подтвердить выполнение аналогичных работ в объеме 100% по основным видам работ, по контрактам выполненных на 85% в последние 3 года.

На торгах компании почти не торговались.

"Автомагистраль-Пивдень" сбросила на аукционе только 1 и 2,5% от своей первоначальной предложения.

Как указано, за предыдущие два года "Онур" и "Автомагистраль-Пивдень" вместе принимали участие в 494 закупках. И в 252 процедурах компании вообще не конкурировали друг с другом. В 119 случаях компании снижали цену, но в основном на незначительные проценты.

Кроме того компании имеют финансовые отношения: фирма "Автомагистраль-Юг" перечислила "Онур" в конце 2019-го года - 3,99 млн гривень за ремонт трассы Днепр-Царичанка - Кобеляки - Решетиловка в Днепропетровской области. Подряд на ремонт этой дороги фирма выиграла в САД Днепропетровской области за полгода до перечисления средств.

Госаудитслужба не нашла нарушений в вышеуказанных закупках.

Напомним:

ГО Лига антитраста подала заявление в АМКУ по поводу того, что "Автомагистраль-Пивдень" и группа компаний "RDS" совершили нарушения в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающейся искажения результатов более 40 тендеров суммарной стоимостью почти 5 млрд грн.

В Антимонопольный комитет подали заявление о сговоре турецких компаний "Onur" и "Gocay" на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.