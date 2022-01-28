Вокруг Черновцов построят 60-километровую обходную дорогу

Служба автомобильных дорог в Черновицкой области

Служба автомобильных дорог в Черновицкой области подписала договор на подготовку технико-экономического обоснования строительства III и IV очереди обхода Черновцов.

Об этом сообщает ЦТС.

Исполнителем работ определено ООО "Институт проектирования инфраструктурных объектов".

Согласно договору, подрядчик должен выполнить сбор и обобщение исходных данных, сбор информации о существующей и перспективной интенсивности и составе движения автотранспорта, инженерно-геодезические изыскания.

Также подрядчику необходимо будет выполнить проектные работы, в том числе варианты прохождения трассы.

Согласно календарному плану, ТЭО должно быть разработано до конца I полугодия 2022 года.

Затем Служба автомобильных дорог в Черновицкой области предоставит ТЭО на согласование "Укравтодора".

В случае одобрения документа Служба будет иметь право инициировать проведение проектных работ на строительство.

Ожидается, что строительство ІІІ и ІV очереди обхода Черновцов улучшит транспортное сообщение западных и северо-западных регионов Украины с центральными областями, а также обеспечит транзит европейских и балтийских стран с портами Азовского и Черного морей и освободит город Черновцы от транзитного транспорта.

Общая протяженность будущей дороги составит около 60 км.