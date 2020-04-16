В АМКУ подали заявление о сговоре участников крупнейшего тендера 2020 года по строительству Запорожского моста

В Антимонопольный комитет подали заявление о сговоре турецких компаний "Onur" и "Gocay" на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.

Соответствующий документ с доказательствами 16 апреля подали в АМКУ основатели платформы "Лига антитраста" - ОО "Совет защиты конкуренции и потребителей".

Факты, подтверждающие согласованность поведения "Онур" и "Гьочай", полученные на основе анализа сходства в тендерных предложениях компаний, их ценовому поведению на аукционе и цепочкам связей между фирмами.

Одно и то же лицо является руководителем фирмы "Гьочай" и доверенным лицом главы правления "Онур".

Собственноручно подготовлены справки этих фирм имеют одинаковые метаданные и характерное структурное сходство. Фирмы расположены на расстоянии 600 км друг от друга, однако одновременно получали банковские справки в одном отделении банка. И также одновременно свидетельствовали документы на тендер у одного нотариуса. (Весь текст заявления - по ссылке.

Основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская (госуполномоченный АМКУ в 2015-2019 гг) сообщила, что Антимонопольный комитет после получения заявления должен начать расследование и по результатам привлечь заговорщиков к ответственности в виде штрафа в размере до 10% дохода этих компаний за предыдущий год. Сообщается, что речь идет о сотнях миллионов гривень.

Кроме этого, Укравтодор после принятия АМКУ решения имеет право взыскать из заговорщиков нанесенный ему ущерб в двойном размере.

При этом расследование никак не повлияет на процесс строительства моста, и обязанность компании выполнить условия контракта остается неизменным.

На участие в тендере подавали заявки еще четыре украинских и иностранных компаний - китайские корпорации "China Road and Bridge Corporation" и "Синогидро Корпорейшн Лимитед", турецкая компания "Лимак" и киевское ООО "Эко-строй-трейд".

Однако представители "Укравтодора" во всех случаях отклонили заявки.

"Синогидро" и "Лимак" оспаривали свое отклонения в АМКУ, однако по разным причинам отозвали свои жалобы.

Поэтому к участию в торгах были допущены только турецкие компании "Онур" и "Гьочай". В результате они провели между собой торги, снизив свои предложения только на 3% от ожидаемой стоимости торгов. При этом разница между их предложениями составляла всего 0,26%, что является еще одним признаком антиконкурентных согласованных действий.

Напомним:

10 апреля Государственная архитектурно-строительная инспекция предоставила разрешение на начало строительства мостов-долгостроев в Запорожье.

В тендерной документации сообщалось, что мост должен быть достроен до 31 декабря 2023 года.

В ноябре прошлого года тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.

Экономическая правда