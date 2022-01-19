"Ковидный фонд": в Укравтодоре нашли нарушений на тендерах на 7 миллиардов

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Госаудитслужба в ходе проверки фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год нашла нарушений законодательства в ходе тендеров Укравтодора на 7,5 млрд. грн.

Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы.

Аудит охватил 84,6% использованных средств Укравтодора, или 21,8 млрд. грн. Так, по результатам мониторинга процедуры закупок, служба нашла нарушений законодательства на 7,5 млрд грн.

Напомним, что Укравтодор получил больше всего средств на борьбу с пандемией в 2020 году – 26,2 млрд грн.

Такие нарушения влияли на результаты торгов: заказчики не отклоняли участников торгов, предложения которых не отвечали требованиям или заключали договоры, условия которых не соответствовали тендерной документации и/или предложениям победителей тендеров.

Как следствие, заказчики неправомерно избрали таких участников победителями торгов.

"По таким договорам подрядные организации выполнили работ на общую сумму 7524,4 млн грн, которые заказчики оплатили полностью", – говорится в отчете.

Кроме того, заказчики не всегда соблюдали требования законодательства в сфере закупок при составлении тендерной документации, обнародовании информации и т.п. По таким договорам было уплачено 2,2 млрд. грн.

Госаудитслужба также осуществила проверку самих закупок и установила, что Укравтодором была оплачена завышенная стоимость выполненных работ в сумме 7 млн грн, а также завышены объемы выполненных работ, предъявленных к оплате, в сумме 1,2 млн грн.

Также на 45,5 млн грн служба нашла отклонение показателей качества, что может свидетельствовать о несоблюдении технологии выполнения работ подрядчиками. В рамках проверки закупок установлено также, что службы автодора неправомерно избрали участников победителями торгов по договорам на общую сумму 529,9 млн. грн.

По материалам проверки было открыто 6 уголовных производств.

В то же время в Госаудитслужбе делают вывод, что средства Укравтодором были использованы по целевому назначению и с соблюдением требований законодательства. А действующая система контроля учреждений из сферы управления агентства нуждается в изменениях с учетом проблемных вопросов. В первую очередь, по контролю за качеством и ходом работ.

Напоминаем:

Государственная аудиторская служба опубликовала аудит фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год, которого требует МВФ – проблемных вопросов было найдено на 30 млрд грн.

В абсолютных числах больше всего проблем выявили в Укравтодоре – 12,6 млрд грн, из которых 5,9 млн грн было устранено. Сразу за агентством в "антирейтинге" расположены Минсоцполитики, где нашли проблем на 7,6 млрд грн, и Минэкономики (5 млрд грн).

Проведение аудита было одним из требований Международного валютного фонда. Согласно подписанному меморандуму с МВФ, завершить проведение аудита у Украины должно было еще до 1 апреля 2021 года.

Экономическая правда