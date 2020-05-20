Після зміни голови Держаудитслужби у компанії "Онур" зникли проблеми з перевіркою тендерів на 800 мільйонів

Державна аудиторська служба вимагала від Служби автомобільних доріг у Запорізькій області розірвати договір на 812,48 мільйона гривень з компанією "Онур" , проте після звільнення голови відомства і повторної перевірки забрала претензії.

Про це повідомляють Наші Гроші.

28 квітня Державна аудиторська служба опублікувала результати моніторинг двох закупівель Служби автомобільних доріг у Запорізькій області загальною вартістю 812,48 мільйонів гривень, де перемогу отримала компанія "Онур конструкціон інтернешнл". Претензій до процедур не виявилось. Про це повідомляється у системі "Прозоро".

При цьому ДАСУ вимагала замовника розірвати договір з "Онуром" при проведенні попередніх перевірок. Результати двох моніторингів, де ДАСУ вимагає розірвати договори з "Онуром" з’явились 17 і 23 квітня , а вже 24 голову ДАСУ Ігоря Буграка звільнили. Вже після його звільнення 28 квітня на сайті "Прозоро" були опубліковані результати двох інших моніторингів Держаудитслужби, де було зазначено, що аудитори не виявили порушень у проведенні закупівель, де перемогу отримав "Онур". 29 квітня прем’єр-міністр Шмигаль призначив нового голову ДАСУ, їм став Геннадій Пліс.

Моніторинг стосувався тендерів на капітальний ремонт двох ділянок дороги державного значення М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, оголошених Запорізькою САД у кінці січня 2020 року. В обох тендерах в аукціоні приймали участь лише дві компанії – "Автомагістраль-Південь" та "Онур конструкціон інтернешнл". Ці фірми займають перші два місця серед підрядників Укравтодору, і входять до Національної асоціації дорожників України.

Повідомляється, що у торгах змогли взяти участь тільки ці компанії, бо запорізький САД включив у тендерну документацію "досвідну заточку", згідно якої учасник мав документально підтвердити виконання аналогічних робіт в обсязі 100% по основним видам робіт, за контрактами виконаними на 85% в останні 3 роки.

На торгах компанії майже не торгувались. "Автомагістраль-Південь" скинула на аукціонах лише 1 та 2,5% від своєї початкової пропозиції.

Як зазначено, за попередні два роки "Онур" та "Автомагістраль-Південь" разом приймали участь у 494 закупівлях. І у 252 процедурах компанії взагалі не конкурували одна з одною. У 119 випадках компанії знижували ціну, але здебільшого на незначні відсотки.

Крім того компанії мають фінансові стосунки: фірма "Автомагістраль-Південь" перерахувала "Онуру" наприкінці 2019-го року – 3,99 млн. гривень за ремонт траси Дніпро- Царичанка – Кобеляки – Решетилівка у Дніпропетровській області. Підряд на ремонт цієї дороги фірма виграла у САД Дніпропетровської області за півроку до перерахунку коштів.

Держаудитслужба не знайшла порушень у вищезгаданих закупівлях.

Нагадуємо:

ГО Ліга антитрасту подали заяву до АМКУ стосовно того, що "Автомагістраль-південь" та група компаній "RDS" вчинили порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосується спотворення результатів понад 40 тендерів сумарною вартістю майже 5 млрд грн.

Раніше "Ліга антитрасту" подала до Антимонопольний комітет заяву, щодо змови турецьких компаній "Onur" та "Gocay" на тендері по будівництву автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі вартістю 12 млрд грн.





