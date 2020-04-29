В АМКУ подали заявление о сговоре двух крупнейших подрядчиков Укравтодора последних лет

"Автомагистраль-Пивдень" и группа компаний "RDS" совершили нарушения в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающейся искажения результатов более 40 тендеров суммарной стоимостью почти 5 млрд грн.

Соответствующее заявление с доказательствами 29 апреля подали в Антимонопольный комитет основатели платформы "Лига антитраста" - ОО "Совет защиты конкуренции и потребителей".

Эксперты "Лиги антитраста" установили, что более чем в 40 процедурах "Автомагистраль-Пивдень" и "Ростдорстрой" вообще не конкурировали между собой на аукционе и не снижали цену ни на копейку.

Компании получали банковские гарантии в один день и в одном банке, загружали и меняли в "Прозорро" свои документы в одно время, о чем свидетельствуют метаданные документов.

Кроме этого, "конкуренты" имеют налаженные хозяйственные отношения.

Например, в тендере по ремонту участка трассы Канев-Чигирин "Автомагистраль-Пивдень" выиграла у "Ростдорстроя" аукцион стоимостью 32 млн грн, а потом на выполнение работ наняла связанную с "Ростдорстрой" фирму "СК Автострой" для выполнения 99% работ по этому участку.

В тендере на реконструкцию Бортнической станции аэрации еще одна связанная с "Ростдорстрой" компания "Киевдорстрой" загрузила в систему "Прозорро" свое гарантийное письмо.

Но в тексте письма было указано о гарантиях от имени "Автомагистрали-Пивдень".

"Мы уверены, что нами собраны достаточные и убедительные доказательства для открытия Комитетом дела, начала расследования и наложение штрафа в размере до 10% от годового оборота нарушителей.

И подчеркиваем - расследование АМКУ никоим образом не влияет на выполнение строительных подрядов указанными фирмами", - сообщила основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская (госуполномоченная АМКУ в 2015-2019 гг).

Напомним:

В Антимонопольный комитет подали заявление о сговоре турецких компаний "Onur" и "Gocay" на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.

Экономическая правда