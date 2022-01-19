Укравтодору разрешили привлечь госгарантий на 20 миллиардов

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Кабинет министров разрешил "Укравтодору" привлечь кредиты под госгарантии объемом до 20 млрд грн.

Об этом говорится в документах на заседание правительства 19 января.

Так, правительство утвердило условия привлечения "Укравтодором" кредитов и госгарантий для обеспечения исполнения долговых обязательств. В 2022 году агентству разрешили привлечь до 20 млрд грн под государственные гарантии сроком заимствования до 15 лет.

Предоставление государственных гарантий означает, что в случае несостоятельности компании, которой выдано кредит, уплатить по долгу, за нее это должно сделать государство. Обеспечение кредитов государственными гарантиями означает рост гарантированного государством долга.

В Министерстве финансов в этой связи отметили, что увеличение объема госдолга и гарантированного долга противоречит мировой практике и требованиям МВФ.

В то же время, условия заимствования, процентная ставка и т.п. определяются в кредитном договоре или проспекте эмиссии, которые согласовываются Минфином.

Всего Укравтодор планирует привлечь 30 млрд грн на строительство дорог в этом году. Это позволит ввести в эксплуатацию 782 км автомобильных дорог и 161 погонных метров мостов, как рассказал первый заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков.

Также правительство одобрило перечень объектов для реконструкции, строительства и ремонта на год.

Напоминаем:

"Укравтодор" планирует потратить 124,4 миллиарда гривен на строительство и ремонт дорог в 2022 году, из которых 78,9 миллиарда составят расходы из государственного бюджета.

Экономическая правда