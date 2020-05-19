Витренко об иске в суд из-за невыплаты премии "Нафтогазом": Никаких активных действий нет

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что по его судебному разбирательству против "Нафтогаза" из-за премии нет никаких активных действий.

Об этом он сказал в интервью liga.net.

"Судебное разбирательство постоянно переносится и никаких активных действий нет. То сторона не приходит, то еще что-то", - отметил Витренко.

По его словам, он пока единственный истец по этому делу.

"Пока единственный. Я людям сказал: давайте я пока возьму этот удар на себя. Все понимают, что судиться с компанией - не очень приятная вещь. И если я выиграю, это станет прецедентом для сотрудников, так как в управления другая ситуация", - добавил он.

Напомним:

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Витренко обратился к главе правления компании Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства.

В середине января Витренко предложил политическому руководству отдать премию непосредственно украинцам, "ради которых достигал я таких экстраординарных результатов".

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.

17 января президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончаруку "разобраться с вопросом" премии в 1% топ-менеджмента "Нафтогаза" от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".