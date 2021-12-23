"Нафтогаз" хочет переложить компенсацию технологического газа для облгазов на Оператора ГТС

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НАК "Нафтогаз Украины" добивается наложения специальных обязательств (PSO), предусматривающих поставку газа для облгазов для покрытия производственно-технологических потерь по "льготной" цене в 7,42 грн за кубометр на Оператора ГТС.

Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина, который есть в распоряжении ЭП.

Спецобязательства предлагается наложить на период с ноября 2021 года по апрель 2022 года.

Речь идет о технологическом газе, который необходим Операторам ГРС или так называемым облгазам для покрытия производственно-технологических потерь (ПТП).

На эти нужды Операторам ГРС в год необходимо примерно 1,3-1,4 млрд кубометров.

В среду Нацкомиссия по тарифам установила тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем на уровне 7,42 грн за кубометр.

Согласно постановлению Кабмина, обязать поставлять газ по указанной цене на ПТП для облгазов хотят "Оператора ГТС".

До этого облгазы должны были покупать газ на покрытие ПТП у Поставщика последней надежды, функцию которого выполняет "Нафтогаз". На сегодня стоимость газа на ППН составляет 80 грн за кубометр.

Биржевая стоимость газа в Европе на сегодня находится на уровне примерно 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь "Оператор ГТС" настаивает на том, что решение вопроса обеспечения облгазов технологическим газом возможно только путем наложения спецобязательств на НАК "Нафтогаз".

В распоряжении ЭП также есть вывод НКРЭ, в котором регулятор "категорически возражает против принятия постановления в указанной редакции". В НКРЭ отмечают, что документ противоречит закону о Рынке природного газа.

Против инициативы выступает и компания "Магистральные газопроводы Украины".

По словам собеседников ЭП в Кабмине, наложение PSO на Оператора ГТС является нарушением критериев его сертификации, что может стать поводом для отмены или оспаривания сертификации.

"Это в свою очередь грозит разрывом действующего транзитного контракта с "Газпромом" и может привести к потере транзита", - отметил собеседник.

Николай Топалов, ЭП