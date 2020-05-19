Вітренко про позов до суду через невиплату премії "Нафтогазом": Ніяких активних дій немає

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що по його судовому розгляду проти "Нафтогазу" через премію немає ніяких активних дій.

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

"Судовий розгляд постійно переноситься і ніяких активних дій немає. То сторона не приходить, то ще щось", - зазначив Вітренко.

За його словами, він поки єдиний позивач у цій справі.

"Поки єдиний. Я людям сказав: давайте я поки візьму цей удар на себе. Всі розуміють, що судитися з компанією - не дуже приємна річ. І якщо я виграю, це стане прецедентом для співробітників, тому що в управління інша ситуація", - додав він.

Нагадаємо:

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва у зв'язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".

Вітренко звернувся до голови правління компанії Андрія Коболєва із заявою щодо невиконання "Нафтогазом" трудових контрактів та порушення трудового законодавства.

У середині січня Вітренко запропонував політичному керівництву віддати премію безпосередньо українцям, "заради яких досягав я таких екстраординарних результатів".

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат.

17 січня президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром".