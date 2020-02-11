Витренко предлагает разделить премию между всеми украинцами и заявил о нарушении закона

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко обратился к главе правления компании Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства.

Копию заявления Витренко опубликовал в Facebook.

В заявлении говорится, что "Нафтогаз" "был обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019 года, но это до сих пор не было сделано".

Исполнительный директор "Нафтогаза" подчеркивает, что за задержку выплаты зарплаты предусмотрена финансовая, административная и уголовная ответственность.

"Данная задержка выплаты заработной платы наносит мне значительный ущерб, поскольку эти средства могли быть размещены мной на депозите в банке и я мог бы получать проценты на эту сумму.

При этом работодатель получает неправомерную выгоду из-за задержки выплаты заработной платы, поскольку работодатель использовал эти средства для получения процентного дохода на финансовом рынке Украины", - говорится в заявлении.

Витренко подчеркивет, что внес наибольший вклад в то, что "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и подписал новый контракт на транзит газа с гарантированными доходами на 7,2 млрд долларов.

"Я инициировал Стокгольмский арбитраж по контракту на транзит газа, при этом внешние юристы и эксперты сначала даже не видели для этого возможности. Я формально и неформально отвечал за этот арбитраж со стороны "Нафтогаза".

Я разрабатывал ключевые экономические аргументы и их обоснование. Я был официальным представителем "Нафтогаза" в арбитраже, а также свидетелем", - заявил он.

"Мы получили 2,9 млрд дол и контракт на 7,2 млрд долл благодаря тому, что мы относительно выгодно "продали товар", и этим "товаром" было право требования по решению прошлого арбитража и исковые требования в новом арбитраже.

Этот "товар" придумали и создали я и моя команда. Без этого, скорее всего, мы бы не получили этих денег вообще, или Украине бы пришлось торговать собственной независимостью", - говорится в заявлении.

Витренко напомнил, что решение о размере премии приняли более чем полтора года назад.

"Размер премии черным по белому записан в моем Трудовом договоре с "Нафтогазом", что делает это решение окончательным и обязательным к исполнению со стороны компании.

Решение о размере моей премии было принято органами компании, уполномоченными на это Кабинетом Министров", - подчеркнул он.

Исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что ни у "Нафтогаза", ни у Кабмина нет права пересмотреть размер премии, не нарушив трудовой договор.

"Для меня получение премий - это не вопрос денег или тщеславия, а прежде всего вопрос общественной справедливости. Для меня принципиально важно, чтобы общество понимало, кто принес какие результаты для страны, и за счет чего эти достижения стали возможными. Именно через призму общественной справедливости и рассматриваю свою премию", - говорится в заявлении.

Витренкоподчеркнул, что в середине января предложил политическому руководству отдать премию непосредственно украинцам, "ради которых достигал я таких экстраординарных результатов".

"К сожалению, я до сих пор не получил ответа политического руководства страны на это мое предложение. При этом я вчера услышал о планах, которые предусматривают, что этими средствами будут распоряжаться политики и чиновники", - говорится в заявлении.

Витренко попросил Коболева "безотлагательно совершить все необходимые действия" для выполнения "Нафтогазом" своих обязанностей по трудовому договору.

"Иначе мне придется, начиная с 11.02.20, обращаться в компетентные органы по защите моих законных интересов и привлечения виновных в нарушении законодательства к ответственности за такие нарушения", - подчеркнул он.

Напомним:

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.

17 января президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончаруку "разобраться с вопросом" премии в 1% топ-менеджмента "Нафтогаза" от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

Наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусовправлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Согласно решению наблюдательного совета, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов - 1% от суммы выигрыша в споре с "Газпромом". В 2018 году было выплачено 20 млн долларов.

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство обратилось к каждому наблюдательному совету госпредприятий с просьбой воздержаться от выплат крупных премий.

Правительство ведет переговоры с наблюдательными советами, чтобы решить вопрос премий за уже подписанными контрактам.

Экономическая правда