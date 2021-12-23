Витренко допускает, что "Северный поток-2" не запустится

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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал очень вероятным, что российский "Северный поток-2" не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Витренко, вероятнее всего, что российский газопровод не запустят до конца первой половины 2022 года.

"При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", - заявил глава НАКа.

Он акцентировал на том, что теоретический запуск ПП-2 не повлечет за собой снижение цен на газ в Европе, о котором рассказывает Россия.

"Потому что Путин помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, он еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам", - пояснил Витренко.

Такие контракты позволяют использовать политические договоренности и превращать газ в политическое оружие. В то же время продажи на хабах, на спотовом рынке ограничивают возможности для этого.

Как следствие, считает глава Нафтогаза, просто с введением "Северного потока-2" цены на газ не упадут. Витренко подчеркнул, что с введением ПП-2 Россия может физически прекратить транзит через Украину.

В то же время, он перечислил другие факторы, влияющие на снижение цены. А именно увеличение добычи и экспорта американского газа, наращивание поставок из стран Ближнего Востока.

Напоминаем:

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа.

Решения немецкого энергетического регулятора о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине следующего года, заявил глава Bundesnetzagentur.

Лидер немецких "Зеленых", министерка иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

Экономическая правда