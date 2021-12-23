Витренко допускает, что "Северный поток-2" не запустится
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал очень вероятным, что российский "Северный поток-2" не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам Витренко, вероятнее всего, что российский газопровод не запустят до конца первой половины 2022 года.
"При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", - заявил глава НАКа.
Он акцентировал на том, что теоретический запуск ПП-2 не повлечет за собой снижение цен на газ в Европе, о котором рассказывает Россия.
"Потому что Путин помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, он еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам", - пояснил Витренко.
Такие контракты позволяют использовать политические договоренности и превращать газ в политическое оружие. В то же время продажи на хабах, на спотовом рынке ограничивают возможности для этого.
Как следствие, считает глава Нафтогаза, просто с введением "Северного потока-2" цены на газ не упадут. Витренко подчеркнул, что с введением ПП-2 Россия может физически прекратить транзит через Украину.
В то же время, он перечислил другие факторы, влияющие на снижение цены. А именно увеличение добычи и экспорта американского газа, наращивание поставок из стран Ближнего Востока.
Напоминаем:
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа.
Решения немецкого энергетического регулятора о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине следующего года, заявил глава Bundesnetzagentur.
Лидер немецких "Зеленых", министерка иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".
Экономическая правда
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