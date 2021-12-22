"Нафтогаз" пожаловался Еврокомиссии на "Газпром"

Руководитель Газпрома Алексей Миллер YURI KOCHETKOV/AFP via Getty Images

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции "о принятии немедленных мер для нормализации ситуации".

"Газпром резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с Газпромом. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

Действия Газпрома являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей", – заявил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко.

В своей жалобе "Нафтогаз" обращает внимание Европейской Комиссии на ряд конкретных злоупотреблений.

В частности, речь идет о преднамеренном отказе Газпрома от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих Газпрому или в которых он имеет значительные забронированные объемы.

Кроме того, российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа из-за собственной электронной платформы. Имея достаточные объемы газа и возможность использования свободных транзитных мощностей украинской ГТС, Газпром отказался от поставок больших объемов в ЕС.

Также без веских причин Газпром так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. Кроме того, Газпром продолжает блокировать экспорт добываемого в России частными компаниями газа, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу.

Целью таких действий, по мнению "Нафтогаза", является создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства.

Экономическая правда