Премии топ-менеджменту "Нафтогаза": Зеленский намекнул на перезагрузку НАК
Президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончарук "разобраться с вопросом" премии в 1% топ-менеджмента "Нафтогаза" от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".
Об этом он сказал на встрече с премьером.
"Второе, что я вас очень прошу, - разобраться с более сложным вопросом, в котором не все зависит от вас, но я очень прошу вас разобраться с ситуацией, которая тоже обернется большим скандалом - НАК "Нафтогаз". По поводу процента, который они получат от 2,9 млрд долларов, которые мы получили от РФ. С тем процентом, который они получают согласно контракту, - 29 млн долларов. Они тоже должны быть не только прагматическими менеджерами, но и оставаться людьми", - заявил Зеленский.
"Найти выход из ситуации, апредложить выходы. Или они вас услышат, или не слышат вас - тогда они услышат людей, или юристов, еще кого-то. Будет полностью перезагружен НАК "Нафтогаз". И мы с вами должны полностью разработать стратегию, как это сделать тогда", - подчеркнул он.
Напомним:
Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".
Наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусовправлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.
Согласно решению наблюдательного совета, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов - 1% от суммы выигрыша в споре с "Газпромом". В 2018 году было выплачено 20 млн долларов.
На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.
Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.
Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.
27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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