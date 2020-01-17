Премии топ-менеджменту "Нафтогаза": Зеленский намекнул на перезагрузку НАК

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Президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончарук "разобраться с вопросом" премии в 1% топ-менеджмента "Нафтогаза" от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Об этом он сказал на встрече с премьером.

"Второе, что я вас очень прошу, - разобраться с более сложным вопросом, в котором не все зависит от вас, но я очень прошу вас разобраться с ситуацией, которая тоже обернется большим скандалом - НАК "Нафтогаз". По поводу процента, который они получат от 2,9 млрд долларов, которые мы получили от РФ. С тем процентом, который они получают согласно контракту, - 29 млн долларов. Они тоже должны быть не только прагматическими менеджерами, но и оставаться людьми", - заявил Зеленский.

"Найти выход из ситуации, апредложить выходы. Или они вас услышат, или не слышат вас - тогда они услышат людей, или юристов, еще кого-то. Будет полностью перезагружен НАК "Нафтогаз". И мы с вами должны полностью разработать стратегию, как это сделать тогда", - подчеркнул он.

Экономическая правда