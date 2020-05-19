В УЗ недополучили полмиллиарда от регионов и предупредили об угрозе невозвращения электричек

За 2019-й год и первый квартал 2020 года "Укрзализныця" не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников. Местная власть вернула перевозчику за указанный период около 20%.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По словам и.о главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения.

"Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина.

Укрзализныця всегда готова к диалогу и выполнения своих социальных обязанностей, однако это должно происходить на равных условиях и с соблюдением всех норм законодательства", - отметил он.

В УЗ напоминают, что согласно закону убытки от перевозки льготников в пригородном сообщении должны возмещаться за счет местных бюджетов.

Сообщается, что за 2019-й год уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил 112,3 млн грн (21,8%), долг - 403,4 млн грн. В первом квартале 2020 года ситуация с погашением убытков от льготных перевозок в пригородном сообщении ухудшилась: компенсировано - 14,6 млн грн (12,8%), долг - 99,1 млн грн.

Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 стали город Киев, где не делали никаких выплат по 59 млн грн задолженности, Львовская область, которая должна железнодорожникам за указанный период 61,4 млн грн из 68,7 млн грн общей суммы предоставляемых услуг, и Харьковская область - долг 61,2 млн грн из общей суммы в 68 млн грн.

Напомним:

"Укрзализныця" в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли - это в 14,7 раз больше, чем в 2018 году (203,85 млн гривен).

При условии отмены или смягчения карантина "Укрзализныця" планирует восстанавливать пригородное сообщение в два этапа: сначала на пути вернутся 745 электричек для обеспечения подвоза к местам работы в часы "пик", далее планируется назначить еще 571 поезд.

Экономическая правда