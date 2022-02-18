УЗ запустила модернизированную электричку из Харькова в Донецкую область

"Укрзализныця" презентовала создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины с центром в Харькове, в первый рейс отправился инклюзивный электропоезд по маршруту Харьков – Бахмут – Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"На пути следования он будет проходить 19 станций, среди которых Изюм, Святогорск, Лиман, Северск и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника, и будет отправляться из Харькова в 09:22, прибывать в Бахмут в 13:57.

Из Бахмута поезд будет отправляться в 14:45, прибывать в Харьков в 19:25.

В рамках кластера также курсируют электропоезда по маршрутам Константиновка – Харьков, Харьков – Краматорск и Харьков – Славянск.

"Недавно мы запустили "Слобожанский экспресс", который курсирует из Харькова в Попасную и из Харькова в Ворожбу и обеспечивает удобное сообщение жителям трех областей.

Создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины, в частности запуск обновленного электропоезда по маршруту Харьков – Бахмут, – это очередной важный шаг к улучшению железнодорожного сообщения в этом регионе", – заявил председатель правления УЗ Александр Камышин.

В компании добавили, что на маршруте Харьков – Бахмут – Харьков будет курсировать электропоезд, только что прошедший модернизацию на Киевском электровагоноремонтном заводе.

В его составе 10 вагонов, в которых установлены кресла с улучшенными эргономичными свойствами, смонтировано современное освещение, система звукового и визуального оповещения пассажиров.

Также поезд приспособлен для перевозки маломобильных слоев и имеет места для размещения велосипедов.

Экономическая правда