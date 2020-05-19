В УЗ недоотримали півмільярда від регіонів та попередили про загрозу неповернення електричок

За 2019 рік та перший квартал 2020 року "Укрзалізниця" не отримала від місцевих органів влади понад півмільярда гривень компенсацій за перевезення пільговиків. Місцева влада повернула перевізнику за вказаний період лише близько 20%.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

За словами в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика, така ситуація ставить під загрозу відновлення приміського сполучення.

"Закликаємо місцеві органи самоврядування, з якими укладено контракти, невідкладно погасити заборгованість. Це стане запорукою вчасного та повного відновлення приміського залізничного сполучення у ваших регіонах після завершення карантинних обмежень.

Укрзалізниця завжди готова до діалогу та виконання своїх соціальних обов’язків, проте це має відбуватись на рівних умовах та з дотриманням усіх норм законодавства", — зазначив він.

В УЗ нагадують, що згідно закону збитки від перевезення пільговиків у приміському сполученні повинні відшкодовуватися за рахунок місцевих бюджетів.

Повідомляється, що за 2019 рік рівень компенсації за перевезення пільговиків у приміському сполучення склав 112,3 млн грн (21,8%), борг — 403,4 млн грн. У першому кварталі 2020 року ситуація з погашенням збитків від пільгових перевезень у приміському сполученні тільки погіршилась: компенсовано — 14,6 млн грн (12,8%), борг — 99,1 млн грн.

Лідерами антирейтингу з погашення боргів у 2019 році та першому кварталі 2020 року стали місто Київ, яке не робило жодних виплат з 59 млн грн заборгованості, Львівська область, яка винна залізничникам за вказаний період 61,4 млн грн з 68,7 млн грн загальної суми наданих послуг, та Харківська область — борг 61,2 млн грн із загальної суми у 68 млн грн.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" у 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку - це у 14,7 разів більше, ніж у 2018 році (203,85 мільйонів гривень).

За умови скасування чи пом'якшення карантину "Укрзалізниця" планує відновлювати приміське сполучення у два етапи: спочатку на колії повернуться 745 електричок для забезпечення підвозу до місць роботи в години "пік", далі планується призначити ще 571 поїзд.

Економічна правда