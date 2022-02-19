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Тернополь и Ивано-Франковск хотят соединить Интерсити

Суббота, 19 февраля 2022, 14:24 - Дана Гордийчук
 
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Укрзализныця хочет восстановить колею между Галичем и Подвысоким, которую демонтировали в 1944 году – это позволит объединить Тернополь и Ивано-Франковск поездом Интерсити.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что уже началась подготовка к модернизации и электрификации железнодорожного участка Тернополя и Ивано-Франковска. Ожидается решение правительства о выделении средств на разработку технико-экономического обоснования.

"Помимо оптимизации маршрутов на западе страны, этот вариант позволит на 3 часа сократить время поездки из городов центральной и южной Украины в Прикарпатье, в том числе и ключевые горные курорты региона", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Непосредственно работы планируется начать в начале следующего года. УЗ и правительство прорабатывают вариант восстановления 29 км пути Галич - Подвысокое (через станции Козова, Подгайцы и Галич). Этот узкоколейный участок был демонтирован еще в 1944 году.

В министерстве добавляют, что восстановление железнодорожного маршрута между Тернополем и Ивано-Франковском позволит сократить путь между областными центрами с нынешних 283 км до 141 км.

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Укрзализныця

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