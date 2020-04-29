"Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль почти в 15 раз

"Укрзализныця" в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли - это в 14,7 раз больше, чем в 2018 году (203,85 млн гривен).

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2019 год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst & Young.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации - ред.) - по итогам 2019 года достиг 17,3 млрд грн - на 6% больше, чем в 2018 году.

В то же время доход от реализации продукции УЗ по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.

"Наибольшая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции - доходы от перевозки грузов и пассажиров, которые 2019 году составили 82,4 млрд грн", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что на протяжении прошлого года УЗ погасила 60% основоного суммы (300 млн долларов) по еврооблигациям, выпущенным в 2013 году.

Напомним:

По итогам 2018 года чистый доход от реализации продукции "Укрзализныци" составил 83,402 млрд гривен, что на 13% больше по сравнению с 2017 годом.

29 января 2020 года Кабмин уволил главу правления УЗ Евгения Кравцова.

Формальным поводом для увольнения Кравцова собеседники ЭП в правительстве называли ряд проблем, которые можно предъявить чуть ли не каждому руководителю государственных предприятий.

Среди них - медленное продвижение реформ, проблемы с обновлением подвижного состава, коррупция. Однако реальных причин для такого решения на самом деле две и ни одна не связана с пассажирскими перевозками.

Первое и главное - это политическое решение на самом высоком уровне: ни президент, ни премьер, ни профильный министр не видят Кравцова в кресле главы "Укрзализныци".

Вторая причина связана с грузовыми перевозками - с "откатами" за подачу вагонов.

"Девять жалоб из десяти касаются именно этого вопроса. Там коррупция как была, так и остается. К сожалению, она организована по вертикали. За три года точно можно было в этом разобраться", - говорит собеседник ЭП в правительстве.

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5 февраля 2020 года Кабинет министров назначил и.о. председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Кабмин на заседании 15 апреля 2020 года уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании будет Иван Юрик.

Экономическая правда