Все разделы
Укр / Рус

Боевики обстреляли участок железной дороги: ограничено движение до станции в Нью-Йорке

Пятница, 18 февраля 2022, 14:35
 
фото: wikimapia.org

Из-за обстрелов ограничено движение пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная в поселке городского типа Нью-Йорк Донецкой области.

Источник: региональный филиал АО "Укрзалізниця" "Донецкая железная дорога" в Facebook

Детали: Железнодорожники подчеркивают, что, несмотря на гарантии безопасности, предоставленные представителями вооруженных формирований на линии проведения боевых действий, с неподконтрольной территории 18 февраля снова начались обстрелы украинских городов в Донецкой области.

Около 8 часов утра неподалеку от железнодорожной станции Скотувата начался артобстрел. На этом участке Донецкой железной дороги проводились ремонтно-восстановительные работы.

Дословно: "Даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники уведены в убежища, что помогло избежать жертв.

В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная".

Украинская правда

Экономическая правда запустила свой YouTube-канал. Следите за нашими видеоматериалами здесь

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця железная дорога Донбасс

powered by lun.ua
Материалы по теме
УЗ запустила модернизированную электричку из Харькова в Донецкую область 18 февраля 2022, 13:15
УЗ приостанавливает транзит беларуских минеральных удобрений 15 февраля 2022, 20:35
Укрзализныця закончила январь с небольшим "плюсом" 14 февраля 2022, 11:34
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте