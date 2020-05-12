"Укрзализныця" разработала план выхода электричек из карантина

При условии отмены или смягчения карантина "Укрзализныця" планирует восстанавливать пригородное сообщение в два этапа: сначала на пути вернутся 745 электричек для обеспечения подвоза к местам работы в часы "пик", далее планируется назначить еще 571 поезд.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляющих текущие ремонты вокзалов и поездов.

Также Юрик напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок из-за хронической недокомпенсации местными бюджетами за поездки льготных категорий граждан.

По данным "Укрзализныци", при восстановлении курсирования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 млн грн, а на втором - еще 224,5 млн грн.

"Компания понимает сложную ситуацию в экономике страны и добросовестно выполнять функции социального перевозчика. Однако, мы также обращаем внимание на необходимость решения вопроса компенсаций за перевозку льготников и источников финансирования развития пригородного движения ", - резюмировал глава компании.

Напомним:

Работникам "Укрзализныци", в которых будет диагностировано и подтверждено COVID-19, будет предоставляться материальная помощь в размере 6-10 тысяч гривен.

Экономическая правда