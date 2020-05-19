Курс валют на 19 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,52 - 26,54 гривни;

Евро - 28,97 - 28,99 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,47 - 26,72 гривни. Евро покупают по 28,54 гривни, продают по 29,02 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,55 - 26,62 гривни, евро - 28,59 - 28,77 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 19 мая на уровне 26,57 гривни за доллар.

18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни за доллар.

18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.

Экономическая правда