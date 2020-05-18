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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару

Понедельник, 18 мая 2020, 19:30
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 18 мая на уровне 26,57 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,79 гривни за евро (на 18 мая - 28,77 гривни).

Напомним:

18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни за доллар.

18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.

Экономическая правда

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