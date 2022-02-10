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Курс валют на 10 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

Четверг, 10 февраля 2022, 10:25
 
фото нбу

10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,92 – 27,94 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:15 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,90 – 27,92 гривни;

Евро – 31,88 – 31,90 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,81 – 28,04 гривни. Евро покупают за 31,70 гривни, продают за 32,07 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,87 – 28,00 гривни, евро – 31,78 – 31,97 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 2 копейки, установив его на 10 февраля на уровне 27,98 гривни.

9 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 – 27,94 гривни.

Экономическая правда

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