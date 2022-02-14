Курс валют на 14 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

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14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,04 – 28,06 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

Гривна с момента открытия рынка устроила качели и подскочила до 28,70 за доллар, после чего несколько снизилась. Так же с курсом к евро, достигшем 32,54.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,47 – 28,52 гривни;

Евро – 32,19 – 32,25 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,20 – 28,94 гривни. Евро покупают за 31,97 гривни, продают за 32,90 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,42 – 28,90 гривни, евро – 32,25 – 33,04 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 15 копеек, установив его на 14 февраля на уровне 28,03 гривни.

11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,04 – 28,16 гривни.