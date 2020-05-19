Курс валют на 19 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
19 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,52 - 26,54 гривні;
Євро – 28,97 - 28,99 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,47 – 26,72 гривні. Євро купують по 28,54 гривні, продають по 29,02 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,55 - 26,62 гривні, євро - 28,59 - 28,77 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 19 травня на рівні 26,57 гривні за долар.
18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.
18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.
Економічна правда
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