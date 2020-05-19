Курс валют на 19 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

19 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,52 - 26,54 гривні;

Євро – 28,97 - 28,99 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,47 – 26,72 гривні. Євро купують по 28,54 гривні, продають по 29,02 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,55 - 26,62 гривні, євро - 28,59 - 28,77 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 19 травня на рівні 26,57 гривні за долар.

18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.

18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,59 гривні за долар.

Економічна правда