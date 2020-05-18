Гривня немного усилилась по результатам межбанковского дня
Понедельник, 18 мая 2020, 17:11
18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,57 - 26,59 гривни;
Евро - 28,85 - 28,87 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,52 - 26,78 гривни. Евро покупают по 28,48 гривни, продают по 28,90 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,60 - 26,66 гривни, евро - 28,57 - 28,64 гривни.
Напомним:
18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни за доллар.
Экономическая правда
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