Курс валют на 18 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
Понедельник, 18 мая 2020, 11:13
18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,57 - 26,59 гривни;
Евро - 28,73 - 28,75 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,54 - 26,81 гривни. Евро покупают по 28,51 гривни, продают по 28,94 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,62 - 26,73 гривни, евро - 28,55 - 28,70 гривни.
Экономическая правда
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