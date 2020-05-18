Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 18 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 18 мая 2020, 11:13

18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,57 - 26,59 гривни;

Евро - 28,73 - 28,75 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,54 - 26,81 гривни. Евро покупают по 28,51 гривни, продают по 28,94 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,62 - 26,73 гривни, евро - 28,55 - 28,70 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 15 мая 2020, 13:40
Курс валют на 15 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки 15 мая 2020, 11:10
Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники 14 мая 2020, 14:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!