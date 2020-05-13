В Минфине рассказали, как будут бороться с коррупцией на таможне

Кабмин будет бороться с коррупцией на таможне путем цифровизации, а также - путем повышения мониторинга рисковых операций.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр финансов Сергей Марченко.

"С коррупцией на таможне мы будем бороться путем цифровизации, введением сканеров, весов, камер, экспресс-тестов, а также - путем повышения мониторинга рисковых операций и работы аппарата Гостаможслужбы 24/7", - сказал Марченко.

По его словам, Кабмин разделит контрольную функцию на физическую и аналитическую, что также позволит нивелировать коррупцию.

Кроме этого, по словам Марченко, будет мотивационный пакет для таможенников, которые будут добросовестно выполнять свои задачи.

Читайте также: Сергей Верланов: Я не понимаю, за что меня уволили

Успеть за 30 секунд: как и почему уволили Нефедова и Верланов и при чем здесь Цушко

Напомним:

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.