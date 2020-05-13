У Мінфіні розповіли, як будуть боротися з корупцією на митниці
Кабмін буде боротися з корупцією на митниці шляхом цифровізації, а також - шляхом підвищення моніторингу ризикових операцій.
Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"З корупцією на митниці ми будемо боротися шляхом цифровізації, запровадженням сканерів, вагів, камер, експрес-тестів, а також - шляхом підвищення моніторингу ризикових операцій і роботи апарату Дермитслужби 24/7", - сказав Марченко.
За його словами, Кабмін розділить контрольну функцію на фізичну та аналітичну, що також дозволить нівелювати корупцію.
Крім цього, за словами Марченка, буде мотиваційний пакет для митників, які будуть добросовісно виконувати свої завдання.
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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили
Нагадуємо:
24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.
В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.
Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка.
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