"Оправданий быть не может": премьер рассказал, почему уволили Нефьодова и Верланова

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"На последнем заседании Кабинета министров принял решение об увольнении глав Таможенной и Налоговой служб. Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны.

Здесь не может быть никаких оправданий.Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы.

Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из коронакризис", - сообщает премьер.

Шмыгаль отмечает, что просто увольнение топ-чиновников мало что изменит, и нужны "решительные институционные изменения".

"Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институционные изменения. Сейчас Кабмин находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейший время ", - отмечает глава правительства.

Также сообщается, что Кабмин поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы.

"Это (работа ВСК - ЭП) и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинаций в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе", - резюмирует Шмыгаль.

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Успеть за 30 секунд: как и почему уволили Нефедова и Верланов и при чем здесь Цушко

Напомним:

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.

В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выберут по результатам собеседования.

Возможные кандидаты:

- на должность главы таможни - экс-депутат Социалистической партии и топ-чиновник времен Януковича - Василий Цушко (который попадает под закон об очищении власти);

- на должность главы налоговой - "коренной фискал" с опытом работы в налоговой сфере Алексей Любченко.

Именно они подали декларации на должности заместителей министра финансов.

Собеседник ЭП в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что Цушко "может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято".

Недавно Цушко назвал информацию о своем назначении "провокацией".

По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал глава Минфина Марченко и водил его в Офис президента "на согласование".

Экономическая правда