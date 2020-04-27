Сергей Верланов: Я не понимаю, за что меня уволили

Уволенный глава налоговой службы рассказал ЭП свою версию случившегося, и объяснил, почему он считает решение Кабмина о замене глав налоговой и таможенной служб "политическим".(укр)

У п’ятницю ввечері на позачерговому засіданні уряд миттєво і без будь-яких пояснень звільнив керівників державної податкової та митної служб Сергія Верланова та Максима Нефьодова.

Насправді ж все не так однозначно.

"З мене зняли обов’язки голови і вивели за штат. Я тепер "голова податкової поза штатом". Це означає, що за процедурою, в понеділок я маю прийти і запитати Тітарчука (в.о. голови податкової служби. – ЕП), що мені робити. І якщо він дасть мені якесь завдання, то маю його виконати.

Протягом півроку мені мають запропонувати три нові посади, і якщо я не погоджуся, то відпустити", – так пояснює Сергій Верланов технічну сторону свого звільнення за статтею 87-1 закону про держслужбу.

Норма закону звучить так:

"Державні службовці, зараховані за штат відповідно до частини першої цієї статті, продовжують перебувати на державній службі, виконуючи обов’язки державного службовця в межах, визначених керівником відповідного державного органу. Граничний строк такого перебування становить шість місяців з дня звільнення з посади відповідно до частини першої цієї статті".

Очолив податкову службу Верланов у травні 2019. Міністром фінансів на той момент була Оксана Маркарова і його кандидатуру вона повністю підтримала.

Чому Верланова зараз звільнили з таким поспіхом? Сам він називає це рішення "політичним".

За останні кілька місяців звільнення Верланова очевидно хотів екс-міністр фінансів Ігор Уманський. Він заявив про те, що від податкових "скруток" бюджет втрачає щомісяця 5 млрд грн.

Новий міністр фінансів Сергій Марченко у відкриту конфронтацію з головним податківцем не вступав, але зрештою саме він вніс подання про його звільнення.

В експертному та бізнес середовищі дії Марченко оцінили неоднозначно. І справа не тільки в Нефьодові та Верланові, а в тому хто їх замінить. Серед претендентів на керівництво митною та податковою службами фігурували імена Василія Цушко та Олексія Любченко, вихідців часів Януковича.

ЕП поговорила телефоном з Сергієм Верлановим про те, як у нього складалися відносини з міністра фінансів Сергієм Марченко та Ігорем Уманським і чому, на його думку, його звільнили.

– Як вас звільнили?

– Звільнили таємно. Без розмов. Без попереджень. Без підстав. Наскільки мені відомо, міністр фінансів вніс подання про наше з Максом (керівник митниці Макс Нeфьодов. – ЕП) звільнення з голосу.

Міністр керувався статтею 87-1 закону про державну службу. Ця стаття дозволяє звільняти держслужбовців категорії А за поданням прем'єра або відповідного міністра. Це не дуже чисте юридичне рішення, м'яко кажучи, оскільки ми проходили конкурси тоді, коли цієї норми ще не було.

В будь-якому разі, підстав ніяких для звільнення немає. Вони не оголошувались і не обговорювались. В березні план за податковими надходженням ми виконали за всіма податками, окрім ренти. Зараз бізнес мені обриває телефон з питаннями, що сталося.

– Давайте відновимо хронологію. В п’ятницю мало відбутися позачергове засідання, на якому, як я розумію, рішення про ваше звільнення не планувалося. Ви прийшли на засідання, що було далі?

– В тому то й справа, що я на ньому не був. Мене ніхто не запрошував на засідання уряду. Там був Нефьодов, тому що мало обговорюватися питання щодо зарплат на митниці.

– Як ви дізналися про своє звільнення?

– Я був на роботі і планував селекторну нараду на понеділок. Мені про нього написав один з присутніх на засіданні уряду. Буквально через кілька хвилин ця новина була опублікована в телеграм-каналі депутата Олексія Гончаренко.

– Після призначення Сергія Марченко міністром ви з ним спілкувались? Він вам озвучував якісь зауваження/побажання/невдоволення вашою роботою?

– Спілкування з ним в мене було дуже поверхове. Відразу після його призначення ми з ним спілкувались, я йому доповідав про ситуацію з доходами, іншими процесами. Ми з ним були в абсолютному конструктиві. Я йому кілька разів пропонував більш довгу зустріч за участі інших працівників податкової та Мінфіну по бюджету.

Всі ці дні я займався новим розписом. В середу ми спілкувались на цю тему з Сергієм. Ніяких різких рухів з його боку не було.

Я розумію, що можуть прийматися політичні рішення, але можна по людськи виділити дві хвилини і повідомити людей про це. Можна запросити їх за кілька хвилин до засідання уряду… Мені до будинку уряду з Податкової їхати 10 хвилин. Можна було знайти спосіб сказати.

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– Ви називаєте це рішення політичним. В чиїх інтересах воно було прийняте?

– Я вважаю, що воно відбулося в інтересах представників колишніх еліт, яких було остаточно усунуто від різноманітних податкових схем, починаючи від спирту, пального, тютюну і горілки, і закінчуючи схемами з ПДВ.

В останні два місяці ми особливо гарно попрацювали зі схемним ПДВ і припинили його в промислових масштабах, почали тісніше працювати з правоохоронним органами.

– Ви можете назвати прізвища тих, хто зацікавлений у вашому звільненні?

– Це в тому числі колишні працівники міністерства доходів та зборів, які десятиліттями організовували ці схеми. Я їх ліквідовував не шляхом домовленостей з цими людьми, а шляхом прийняття конкретних рішень.

Після того, як ми ліквідували схеми ПДВ, активізувались і об’єднались інтереси різних осіб. Ви бачили звинувачення з боку екс-міністра фінансів (мова про заяву Ігоря Уманського про те, що бюджет втрачає від "скруток" 5 млрд грн щомісяця. – ЕП).

Я перевів це в юридичну площину і подав у Генпрокуратуру заяву про неправдиві звинувачення у скоєнні злочину. Будемо розслідувати і подивимось, чим це закінчиться.

Імена я називати не буду. Я ж не розповсюджувач листочків А4 (раніше Верланов говорив ЗМІ, що звинувачення Уманського – це роздруківки на аркушах формату А4 без достатніх доказів. – ЕП)

Паралельно працюватиме парламентська тимчасова слідча комісія, яку на останньому засіданні створили депутати. Юлія Володимирівна (Тимошенко. – ЕП) сказала, що робота комісії може тривати 4-5 тижнів.

У мене питання: що заважало дочекатися результатів роботи комісії? Я за те, щоб ТСК працювала відкрито, при організованій онлайн трансляції. Якби було негативне рішення комісії, то й рішення про наше звільнення було б зрозумілим.

А так: у п’ятницю звільняємо, за вихідні шукаємо нових кандидатур. Я боюсь подумати, що буде в понеділок. І все це в контексті боротьби з пандемією. Проводити кадрову політику в такий спосіб – це подвійні стандарти. І в боротьбі з пандемією, і в призначенні держслужбовців.

Сергій Верланов фото урядовий портал

– Я правильно розумію, що супершвидкість вашого звільнення пояснюється, тим, що на період карантину введено особливий порядок призначення держслужбовців?

– Я не розумію, за що мене звільнили. Я багато працював з кадрами, і якщо людина не підходить, то можна по-різному їй це пояснити. Мені навіть не озвучили пояснення на кшталт "ми не бачимо тебе в своїй команді".

Пошук відповідей на усі ці питання ми залишимо для правоохоронців і ТСК.

– Як буде організована робота ТСК? Ви братимете участь у засіданнях комісії?

– Думаю, що братиму. Напевно, будуть заслуховування інформації. Звинувачень конкретно в мій бік не звучало. Звучали якісь цифри, компанії. Я бачу собі це так: комісія запрошує керівників цих компаній, відповідальних працівників податкової і ми з’ясовуємо обставини.

Можна запросити також журналістів, правоохоронців. Всі ми сядемо і в публічному форматі з великою цікавістю про все це поговоримо.

– Однією з підстав звільнення Ігоря Уманського називають його конфлікт з прем’єром через бажання звільнити вас з Нефьодовим. Уманський говорив вам про бажанням вас звільнити ще до звинувачень в публічній площині?

– Я з ним спілкувався два рази в перших числах березня. Перший раз ми розмовляли на спільній нараді по ліквідності системи держфінансів. Остання така нарада проводилась ще за часів Оксани Маркарової і потреба в ній дуже назріла.

Вдруге ми спілкувалися у прем’єр-міністра і пан Уманський справив на мене враження досить професійної людини в сфері фінансів.

– Про що ви говорили?

– Ми обговорювали бюджетні надходження у березні, очікуване виконання бюджету за квартал. Моє звільнення або претензії до мене чи ДПС не обговорювали.

– Як ви оцінюєте перспективи виконання оновленого бюджету? На вашу думку – бюджет реалістичний?

– Я працював з колегами з новим розписом і бюджетом останні чотири дні. Виконання бюджету залежить від моменту закінчення, послаблення чи трансформації карантину. Якщо брати нашу теперішню траєкторію, то на другий квартал цей бюджет є реалістичним. Все ж таки ми не зупинили велику промисловість.

Карантинні заходи великого удару завдадуть надходженням від податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб. Якщо до кінця травня ми не повернемо людей на робочі місця, то наслідки будуть більш критичними.

Сьогодні бізнес ще чекає: звільняти людей чи ні. Багато компаній відправили своїх працівників у відпустки за свій рахунок, перевели на "мінімалку". Якщо після 12 травня обмежувальні заходи будуть продовжені, то бізнеси почнуть приймати більш кардинальні рішення.

За таких обставин, цілком ймовірно, що в другій половині 2020 року бюджет доведеться переглядати ще раз.