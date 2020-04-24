Рада создала следственную комиссию по возможным "скруткам" на таможне и налоговой

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

За такое решение проголосовали 324 депутата.

Как отмечается в пояснительной записке, причиной создания комиссии стал общественный резонанс после интервью бывшего министра финансов Игоря Уманского относительно возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

В документе сообщается, что такие схемы лишают Госбюджет доходов в 120 миллиардов гривень в год.

Напомним:

Бывший министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки главы ГНС Сергея Верланов и главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Он пояснил, что причиной этого были, в частности, "скручивания" НДС, от которых, по его словам, госбюджет теряет 5 млрд грн ежемесячно.

Верховная Рада назначила Уманского министром финансов 4 марта, а уволила - 30 марта.

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что все обвинения относительно схем с налогами "базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и являются, скорее всего, теми дельцами, которые десятилетиями кормились на мошеннических схемах".

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

Экономическая правда