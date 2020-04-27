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У Шмыгаля говорят, что откроют часть продуктовых рынков

Понедельник, 27 апреля 2020, 14:29
 

Кабинет министров разрешит работать ряду продовольственных рынков – решение планируют рассмотреть 29 апреля.

Источник: пресс-служба правительства

Дословно: "Правительство разрешит работать рядеу продовольственных рынков.

29 апреля на своем очередном заседании Кабинет министров рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков".

Детали: Сообщается, что об открытии рынков премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время совещания с президентом 27 апреля.

По словам премьера, это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали "четкие критерии работы и алгоритм контроля".

Планируется открыть 281 продовольственный рынок по всей территории Украины, но с соблюдением жестких санитарных норм, за нарушение которых будут строго наказывать вплоть до закрытия рынка на определенный период.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский призвал Кабмин открыть продовольственные рынки.

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Предыстория:

22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

24 апреля Кабинет министров обнародовал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, 26 апреля умерли от нее 11 человек, выздоровели 24 человека.

Всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

Украинская правда

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Шмыгаль Кабмин рынки

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