У Шмигаля кажуть, що відкриють частину продуктових ринків

Кабінет міністрів дозволить працювати низці продовольчих ринків – рішення планують розглянути 29 квітня.

Джерело: пресслужба уряду

Дослівно: "Уряд дозволить працювати низці продовольчих ринків.

29 квітня на своєму черговому засідання Кабінет міністрів розгляне питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків".

Деталі: Повідомляється, що про відкриття ринків прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час наради з президентом 27 квітня.

За словами прем’єра, це стало можливим завдяки тому, що Мінздоров’я та Мінекономіки розробили "чіткі критерії роботи та алгоритм контролю".

Планується відкрити 281 продовольчий ринок по всій території України, але з дотриманням жорстких санітарних норм, за порушення яких будуть суворо карати аж до закриття ринку на певний період.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський закликав уряд відкрити продовольчі ринки.

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Передісторія:

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

24 квітня Кабінет міністрів оприлюднив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою, 26 квітня померли від неї 11 осіб, одужали 24 людини.

Загалом в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.