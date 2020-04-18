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Зеленский подписал закон про изменения в госбюджете

Суббота, 18 апреля 2020, 17:25
 

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом сообщает пресс-служба ОП. 

На каких прогнозах построен бюджет


ВВП - минус 3,9% (ранее предполагалось, что экономика вырастет на 3,7%)

Инфляция - 8,7%

Безработица - 9,4% (вместо предусмотренных ранее 8,1%)

Среднегодовой курс гривни - 29,5 за доллар (ранее - 27 за долл)

Основные параметры "антикризисного бюджета"

Доходы бюджета уменьшились на 119,7 млрд грн или на 11% и составляют 975,8 млрд грн

Расходы увеличились на 82,4 млрд грн или на 7% до 1 266,4 млрд грн

Предельный объем дефицита возрастет более чем в три раза до 298,4 млрд грн

Напоминаем:

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет.

Читайте также: Новый "антикризисный" бюджет: как правительство будет спасать страну от коронавируса

Экономическая правда

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