Зеленский подписал закон про изменения в госбюджете
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
На каких прогнозах построен бюджет
ВВП - минус 3,9% (ранее предполагалось, что экономика вырастет на 3,7%)
Инфляция - 8,7%
Безработица - 9,4% (вместо предусмотренных ранее 8,1%)
Среднегодовой курс гривни - 29,5 за доллар (ранее - 27 за долл)
Основные параметры "антикризисного бюджета"
Доходы бюджета уменьшились на 119,7 млрд грн или на 11% и составляют 975,8 млрд грн
Расходы увеличились на 82,4 млрд грн или на 7% до 1 266,4 млрд грн
Предельный объем дефицита возрастет более чем в три раза до 298,4 млрд грн
Напоминаем:
Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет.
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Экономическая правда
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