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Рада приняла изменения в госбюджет

Понедельник, 13 апреля 2020, 14:56
 

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет.

За это решение проголосовали 249 нардепов.

Изменения в госбюджет поддержали депутаты из "Слуги народа" (226 голосов), группы "За будущее" (5 голосов), группы "Доверие" (15 голосов) и 3 внефракционных.

В то же время ни одного голоса за это решение не дали "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и "ОПЗЖ".

На каких прогнозах построен бюджет
ВВП - минус 3,9% (ранее предполагалось, что экономика вырастет на 3,7%)

Инфляция - 8,7%

Безработица - 9,4% (вместо предусмотренных ранее 8,1%)

Среднегодовой курс гривни - 29,5 за доллар (ранее - 27 за долл)

Основные параметры "антикризисного бюджета"

Доходы бюджета уменьшились на 119,7 млрд грн или на 11% и составляют 975,8 млрд грн

Расходы увеличились на 82,4 млрд грн или на 7% до 1 266,4 млрд грн

Предельный объем дефицита возрастет более чем в три раза до 298,4 млрд грн

Наиболее существенно увеличиваются расходы на выплату пенсий и государственную программу медицинских гарантий - на 29,7 млрд грн и 15,7 млрд грн соответственно.

 

Изменились планы государства и по финансированию отдельных дотаций или субвенций. Больше всего пострадают расходы на образование и региональное развитие.

 
 

Резервный фонд (формируется для непредвиденных непостоянных расходов, порядок использования средств определяет Кабмин. - ЭП) увеличивается втрое - с 1,5 млрд грн до 4 млрд грн.

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Экономическая правда

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бюджет Рада законодательство

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