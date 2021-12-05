За последние 11 лет закон о бюджете вовремя принимался только один раз

С 2011 по 2022 год закон о бюджете на следующий год обычно принимался с опозданием, так только бюджет на 2020 год полностью был принят согласно бюджетному кодексу.

Об этом говорится в сообщении KSE.

В таблице изображена своевременность принятия бюджета за последние 11 лет, где: зеленый цвет - голосование за бюджет в сроки определенные бюджетным кодексом. А красный цвет – голосование за бюджет позже сроков определенных бюджетным кодексом.

Так попытки вложиться хотя бы в одно из чтений по срокам удались в бюджетах на 2012, 2017 и 2019 год.

Напоминаем:

2 декабря Верховная Рада приняла Закон о госбюджете на 2022 год.