Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Про це повідомляє прес-служба ОП.

На яких прогнозах побудований бюджет

ВВП — мінус 3,9% (раніше передбачалося, що економіка зросте на 3,7%)

Інфляція — 8,7%

Безробіття — 9,4% (замість передбачених раніше 8,1%)

Середньорічний курс гривні — 29,5 за дол (раніше — 27 за дол)

Основні параметри "антикризового бюджету"

Доходи бюджету зменшилися на 119,7 млрд грн або на 11% і становлять 975,8 млрд грн

Видатки збільшилися на 82,4 млрд грн або на 7% до 1 266,4 млрд грн

Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі до 298,4 млрд грн