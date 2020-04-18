Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Про це повідомляє прес-служба ОП.
На яких прогнозах побудований бюджет
ВВП — мінус 3,9% (раніше передбачалося, що економіка зросте на 3,7%)
Інфляція — 8,7%
Безробіття — 9,4% (замість передбачених раніше 8,1%)
Середньорічний курс гривні — 29,5 за дол (раніше — 27 за дол)
Основні параметри "антикризового бюджету"
Доходи бюджету зменшилися на 119,7 млрд грн або на 11% і становлять 975,8 млрд грн
Видатки збільшилися на 82,4 млрд грн або на 7% до 1 266,4 млрд грн
Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі до 298,4 млрд грн
Нагадуємо:
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" бюджет.
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Економічна правда
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