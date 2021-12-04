Бюджетное возмещение НДС за ноябрь – наибольшее в 2021 году

Общий объем бюджетного возмещения НДС в ноябре составил 17,7 млрд грн (на 3,5 млрд грн больше, чем по предыдущему рекорду в сентябре – 14,2 млрд грн).

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

"Количество успешных операций за месяц несколько выше среднегодовых показателей – 3878, как и среднее время возмещения – 36 суток (среднегодовой показатель 33 суток)", - говорится в сообщении.

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за ноябрь:

1. ООО СП "НИБУЛОН" - 1,22 млрд грн

КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

2. ЧАО "ММК ИМ. ИЛЬИЧА" – 882 млн грн

КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов.

3. ООО "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" - 616 млн грн

КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

4. ООО "АДМ ЮКРЕЙН" - 790 млн грн

КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

5. ПАО "ЗАПОРОЖСТАЛЬ" – 667 млн грн

КВЭД 46.21 Производство чугуна, стали и ферросплавов.