Бюджетное возмещение НДС за ноябрь – наибольшее в 2021 году
Общий объем бюджетного возмещения НДС в ноябре составил 17,7 млрд грн (на 3,5 млрд грн больше, чем по предыдущему рекорду в сентябре – 14,2 млрд грн).
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.
"Количество успешных операций за месяц несколько выше среднегодовых показателей – 3878, как и среднее время возмещения – 36 суток (среднегодовой показатель 33 суток)", - говорится в сообщении.
ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за ноябрь:
1. ООО СП "НИБУЛОН" - 1,22 млрд грн
КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
2. ЧАО "ММК ИМ. ИЛЬИЧА" – 882 млн грн
КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов.
3. ООО "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" - 616 млн грн
КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
4. ООО "АДМ ЮКРЕЙН" - 790 млн грн
КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
5. ПАО "ЗАПОРОЖСТАЛЬ" – 667 млн грн
КВЭД 46.21 Производство чугуна, стали и ферросплавов.
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