"Карантинные льготы" для бизнеса 2.0: об уплате ЕСВ, других налогов, проверках и штрафах

Что именно предусматривают последние законодательные изменения, которые приняла Рада, как они могут помочь бизнесу, что меняют в работе ФОПов, и достаточно ли их.(укр)

За цей час Верховна Рада ухвалила уже два закони, які передбачають певні антикризові послаблення для бізнесу. Останній ще не підписав президент, але

Що саме вони передбачають, ЕП пояснює разом із старшою юристкою Sayenko Kharenko Катериною Утіраловою.

Хто саме і на який час звільняється від нарахування та сплати ЄСВ? Ця норма стосується фізосіб-підприємців. Виходить, що є два пільгових місяці, під час яких ФОПи фактично звільняються від нарахування та сплати ЄСВ – з 1 до 31 березня, і з 1 до 30 квітня 2020 року. Так, за березень і квітень не сплачують ЄСВ за себе фізичні особи-підприємці на усіх системах оподаткування, самозайняті особи та члени фермерських господарств. Проте це ще не все. Строк незастосування штрафів щодо несвоєчасної чи неповної сплати ЄСВ або несвоєчасного подання звітності з ЄСВ буде діяти до 31 травня.

Що треба зробити, щоб тебе звільнили від нарахування ЄСВ? Нічого. Немає необхідності подавати якість спеціальні заяви або звернення до органів, звільнення від ЄСВ відбувається автоматично.

Чи поширюється пільга на найманих працівників: чи скасовується ЄСВ за них? Ні, фізична особа-підприємець за себе ЄСВ може не сплачувати, однак за осіб, які у неї працюють, повинна сплачувати.

Якщо заздалегідь заплатив ЄСВ за березень і квітень, чи можна повернути ці кошти? Або зарахувати як оплату за наступні місяці? Якщо підприємець заздалегідь сплатив ЄСВ за березень та квітень, такі суми будуть кваліфіковані як передплата, і ця передплата буде зараховуватися автоматично відповідно до поданої декларації на наступні періоди. Тобто, спеціальну заяву для зарахування коштів в рахунок платежів наступних періодів подавати не потрібно. Якщо ж є бажання фізично повернути сплачені кошти, можна зробити це за заявою платника ЄСВ відповідно до встановленої процедури. Повернення коштів здійснюється відповідно до наказу Мінфіну від 16 січня 2016 №6, в якому описаний детальний алгоритм повернення. Загалом необхідно звернутися із заявою про повернення коштів у відповідну податкову і, якщо в особи немає податкового боргу, то кошти повернуть.

А що там з лімітами доходів для ФОПів? Вони ж теж змінились? Так. Це ще одне послаблення, яке передбачається ухваленим напередодні законопроєктом №3275. Для ФОПів першої групи максимальний розмір річного доходу збільшується з 300 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Для ФОПів другої групи нардепи збільшили ліміт з 1,5 млн гривень до 5 млн гривень. Для третьої групи – 7 млн грн замість 5 млн грн. Отже, ФОПи зможуть зберегти знижені податкові ставки у межах підвищених річних лімітів. Попередні норми діяли понад п’ять років. За цей час національна валюта девальвувала, мінімальна зарплата та податки збільшилися. Зрозуміло, що підвищення лімітів назріло вже давно. До речі, що такі ж самі зміни доходних лімітів для фізичних осіб-підприємців передбачав і законопроєкт 1210, за який Верховна Рада проголосувала в другому читанні 16 січня. Документ так і не підписав президент.

Чи може карантин бути підставою для відстрочення або розстрочення сплати податків або податкового боргу? Щодо деяких податків, було прямо встановлено відстрочення їх сплати, зокрема, податку на доходи фізичних осіб. Новий строк для сплати – до 1 жовтня 2020 року. Що стосується інших, то обмежувальні заходи, прийняті у зв’язку з карантином, самі по собі не є підставою. Проте, якщо податковий борг та нараховані пеня і штраф виникли внаслідок форс-мажорних обставин, борг може бути визнаним "безнадійним" та підлягати списанню. Для цього необхідно отримати в Торгово-промисловій палаті України сертифікат, який підтверджує факт форс-мажорних обставин, та подати відповідну заяву в податкову, за якою буде прийняте відповідне рішення. Нещодавно в статтю 141 Закону України "Про торгово-промислові палати в України" внесли зміни, якими передбачили, що карантин, встановлений Кабінетом міністрів, також може бути форс-мажорною обставиною. Однак зв'язок між карантинними заходами та конкретним податковим боргом буде досліджуватися окремо кожен раз при видачі відповідного сертифікату. Відстрочення або розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу також можуть бути здійснені за заявою платника податків у порядку спеціальної процедури, передбаченої Податковим кодексом. Форс-мажорні обставини, в тому числі карантин, можуть бути підставою для цього. Однак, знову ж таки, буде необхідно отримати сертифікат ТПП і довести, що саме карантин став причиною виникнення податкового боргу, і надати економічні обґрунтування. Тобто, платник податків повинен довести, що буде застосовувати спеціальні стратегії розвитку виробництва або збуту, або застосовувати інші заходи, які дозволять погасити борг або повністю сплатити податки.

Чи змінюються строки і порядок сплати податків на період дії карантину? Для деяких податків – так. Зокрема, законопроєктом від 17 березня 2020 року подовжено строк сплати податку на доходи фізичних осіб до 1 жовтня 2020 року замість 1 серпня 2020 року. Також на період з 1 до 31 березня не нараховується та не сплачуються плата за землю та земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні фізосіб та юросіб. Протягом цього ж періоду не сплачується податок на нерухомість, як для фізосіб так і для юросіб. Важливо знати: початково податкове послаблення по платі за землю та податку на нерухоме майно розповсюджувалися і на квітень, однак останнім законопроєктом строк їхньої дії скоротили до 31 березня.

Як змінюються правила та строки подання податкової звітності на період дії карантину? Строк подачі річної декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб за 2019 рік перенесено на 1 липня 2020 року замість 1 травня 2020 року. Для інших податків строки поки що не змінюються.

Чи можна карантин вважати належною підставою для пропуску строків подання податкової звітності? Карантин не звільняє від обов’язку подавати податкову звітність, однак тимчасово скасовує відповідальність за певні порушення. Так, з 1 березня по 31 травня 2020 року не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, зокрема, й за порушення строків подання податкової звітності. Однак послаблення стосується не всіх видів порушень. Штрафні санкції за порушення строків декларування ПДВ, акцизного збору та рентної плати залишаються без змін. Останні зміни до законів, проголосовані Радою, звільняють також від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом із аудиторським звітом. Так, підприємства не будуть покарані, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року.

Як обмежуються податкові перевірки на час карантину? Що саме змінюється? На період з 18 березня по 31 травня встановлений мораторій на проведення податкових перевірок, окрім деяких виключень Виключення №1 – перевірки, які стосуються питання відшкодування ПДВ. Виключення №2 – камеральні перевірки. Це вид перевірок, які проводяться у приміщенні контролюючого органу та виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях платника податків та даних системи електронного адміністрування ПДВ. Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31 травня.

Чи є карантин підставою для обмежень в бюджетному відшкодуванні ПДВ для платників? Ні, ніяких особливих правил не встановлено. Так, навіть з урахуванням суттєвих обмежень у податкових перевірках, ті перевірки, які стосуються питання відшкодування ПДВ, будуть продовжуватися. Також будуть продовжуватися й процедури адміністративного оскарження рішень щодо бюджетного відшкодування з ПДВ. Представники податкової неодноразово наголошували, що забезпечення безперебійного відшкодування ПДВ – зараз пріоритет.

Що із штрафами за порушення, вчинені під час дії карантину? Чи буде нараховуватися пеня? Пеня не нараховується протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня, підлягає списанню. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства в цей же період також не застосовуються, однак із певними виключеннями. Виключення. Продовжують застосовуватися санкції: за порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку та рентної плати,

за порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя,

за порушення вимог до договорів відчуження майна, що перебуває у податковій заставі (без згоди контролюючого органу)

за та порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або етилового спирту. Щодо деяких штрафів, ще донедавна залишалася певна невизначеність, зокрема, не було зрозуміло, чи застосовуватимуться штрафи за нереєстрацію або несвоєчасну реєстрацію податкових накладних із ПДВ. Напередодні було надане роз’яснення про те, що штрафи в сфері реєстрації накладних також не застосовуються.

Як буде оподатковуватись доброчинна діяльність щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції? Законопроект 3275, прийнятий 30 березня 2020 року, більшою мірою заохочує платників податків долучатися до боротьби з коронавірусом COVID-19. Наприклад, раніше платник податків мав право на податкову знижку, яка стосується благодійної діяльності (йдеться про пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям) лише не більше 4% його оподатковуваного доходу за рік. Тепер, якщо податкова знижка стосується суми коштів або вартості товарів, направлених на боротьбу з вірусом, то сума витрат включається до податкової знижки без будь-яких обмежень. Йдеться про такі товари: лікарські засоби для надання медичної допомоги хворим,

дезінфекційні засоби, антисептики

медичні обладнання,

розхідні матеріали для надання медичної допомоги,

медичні вироби,

інші подібні товари, які добровільно перераховані або передані громадським об’єднанням або благодійним організаціям, або відповідним державним органам.