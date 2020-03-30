Еврокомиссия выделяет Украине около 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Европейская комиссия выделяет Украине финансовую поддержку на борьбу с коронавирусом и его последствиями, первый пакет которой составит около EUR80 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представительство ЕК в Украине.

В пресс-релизе указано, что Украина, которая "продолжает страдать от актов агрессии на востоке страны и незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, также пострадала от пандемии во всех сферах жизни".

"Европейский союз приветствует меры, принятые украинским правительством в ответ на распространение Covid-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений.

ЕС будет продолжать поддерживать Украину в этом беспрецедентном кризисе и содействовать ее влиянию на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, а также подготовить комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона Восточного региона в целом", - говорится в сообщении.

Данный пакет помощи будет направлен на поддержку системы здравоохранения Украины, поддержку экономики Украины, в частности малых и средних предприятий путем предоставления ликвидности, в том числе через международные финансовые учреждения.

Напомним:

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев провел онлайн-совещание с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении займа в объеме 40 миллионов евро для преодоления коронавируса.

В Офисе президента оценивают дополнительные затраты на борьбу с коронавирусом в 3,5-4 млрд долларов и рассчитывают увеличить финансирование от МВФ почти вдвое.

Экономическая правда