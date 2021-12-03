"Тысяча Зеленского": Кабмин ожидает, что программой в этом году воспользуются 8 миллионов украинцев

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В правительстве ожидают, что в текущем году программой выплаты по тысяче гривен вакцинированным воспользуются 8 млн украинцев, Кабмин в среду утвердит порядок использования 8 млрд грн на программу.

Об этом во время Часа вопросов правительству в Раде заявил премьер Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы нардепов.

"Что касается тысячи гривен в поддержку бизнеса и повышения мотивации вакцинации украинских граждан. Спасибо народным депутатам, вчера во время голосования изменений в бюджет на этот год заложено на эти нужды в этом году 8 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

"То есть, 8 миллионов граждан, которые мы ожидаем, что обратятся и воспользуются этой возможностью в этом году, все будут обеспечены этими средставми", - добавил он.

По словам премьера, Кабмин в среду примет соответствующий порядок использования этих средств.

Он напомнил, что программа с 19 декабря будет работать, как и обещалось.

Напомним:

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021 (законопроект №6297), которым выделяется 8 млрд грн на оказание помощи в рамках программы "еПоддержка".

Правительству поручили утвердить порядок оказания помощи в рамках программы "еПоддержка", ее размер и требования к субъектам. А также - принять в трехдневный срок со дня вступления закона в силу нормативно-правовые акты, необходимые для его реализации.

Программа, в рамках которой полностью вакцинированным украинцам выплатят по 1 тысячи гривен, будет называться "еПоддержка", она заработает 19 декабря.

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2020-го и в течение 2021-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.

18 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести в доходы бюджета на 2021 год дополнительные 3 миллиарда гривен. Впоследствии их должны использовать именно для выплаты "ковидной тысячи" для граждан.

В бюджете-2022 предусмотрено 3 млрд грн на выплаты "тысячи Зеленского".

В Минцифры сообщили, что виртуальные карточки в приложении "Дія", на которую полностью вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными – никаких комиссий за их обслуживание не будет.

Алексей Павлыш, ЭП