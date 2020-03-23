В Офисе Зеленского рассчитывают увеличить финансирование от МВФ почти вдвое

В Офисе президента оценивают дополнительные затраты на борьбу с коронавирусом в 3,5-4 млрд долларов и рассчитывают увеличить финансирование от МВФ почти вдвое.

Об этом заявила заместитель главы ОП Юлия Ковалив во время онлайн-дискуссии, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, передает "Интерфакс-Украина".

"Только на борьбу с коронавирусом мы уже ждем дополнительную потребность в размере около 3,5-4 млрд долларов. Это те расчеты, которые мы обсуждаем, в том числе с МВФ. Речь идет и о закупке средств защиты, о финансировании медицины, о дополнительной оплате врачам", - рассказала Ковалив.

По ее словам, сейчас разрабатывается новый пакет законопроектов о поддержке бизнеса в период борьбы с COVID-19.

"Прежде всего это будет касаться изменений в Трудовой кодекс и трудовых отношений, чтобы легализовать и отдаленное место работы, и индивидуальный график работы - все те вопросы, с которыми к нам поступают онлайн-обращения от бизнеса", - отметила заместитель главы Офиса президента.

Она добавила, что также рассматривается возможность частичной компенсации и более гибкого регулирования больничных и простоев.

"Государство будет готово взять на себя часть этих расходов на фонд зарплаты и разделить эти расходы", - заявила Ковалив.

По ее словам, принятый Радой пакет законов о поддержке бизнеса обойдется госбюджету в 10 млрд грн.

Кроме этого, Ковалив подчеркнула, что Минфин разрабатывает изменения в госбюджет на 2020 год, в котором должно быть предусмотрено сокращение расходов на 1,7 млрд долларов.

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Напомним:

Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда в связи с распространением коронавируса.

Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный потенциал на 1 триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Результаты переговоров Национального банка и Международного валютного фонда относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках преодоления коронавируса станут известны в ближайшие недели.

На заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Также 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

В некоторых средах обсуждается возможность объявить стихийный дефолт, то есть отказаться платить по долгам государства.

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что никто в МВФ не отказывал Украине в кредите - персонал Фонда ежедневно общается с НБУ и Кабмном и работает над программой.