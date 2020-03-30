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ЄС виділяє Україні майже 80 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом

Понеділок, 30 березня 2020, 15:28
 

Європейська комісія виділяє Україні фінансову підтримку, перший пакет якої становитиме майже 80 мільйонів євро, на боротьбу з коронавірусом і його наслідками.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на представництво ЄК в Україні.

У прес-релізі зазначено, що Україна, яка "продовжує страждати від актів агресії на сході країни і незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією, також постраждала від пандемії у всіх сферах життя". 

"Європейський союз вітає заходи, вжиті українським урядом у відповідь на поширення Covid-19. Ми визнаємо складність деяких із цих рішень.

ЄС продовжуватиме підтримувати Україну в цій безпрецедентній кризі та сприятиме її впливу на систему охорони здоров'я, повсякденне життя людей та економіку, а також підготує комплекс заходів допомоги для окремих країн-партнерів і Східного регіону загалом", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов провів онлайн-нараду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо залучення позики в обсязі 40 мільйонів євро для подолання коронавірусу.

В Офісі президента оцінюють додаткові витрати на боротьбу з коронавірусом в 3,5-4 млрд доларів та розраховують збільшити фінансування від МВФ майже удвічі.

Економічна правда

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коронавірус ЄС

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