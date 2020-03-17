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Метро в Киеве еще работает

Вторник, 17 марта 2020, 10:22
 

Столичное метро сейчас работает, о его остановке обещают сообщить.

Источник: метрополитен Киева в Twitter, "Украинская правда"

Дословно: "Информация об изменениях в работе метро будет оперативно размещена на наших страницах. Просим следить на обновлениями".

Детали: Накануне президент Владимир Зеленский призвал правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское транспортное сообщение и работу метрополитенов с 18 марта. Правительство на своем заседании постановило остановить работу метро уже с 17 марта. В то же время в КГГА пока не приняли соответствующее решение. Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался останавливать работу метро: людям нужно добираться на работу.

Валентина Романенко, УП

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метрополитен Киев

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