Общественным транспортом пользуется почти вдвое меньше киевлян, чем в 2017 году

Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Пассажиропоток автобусов, троллейбусов, трамваев и метрополитена в Киеве снижается на десятки процентов ежегодно.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

По данным "Киевпасстранса", в 2017 году наземный транспорт перевез 453 млн человек, из которых 60% были льготниками, в 2018 году – 389 млн и 65% соответственно.

В 2019 году коммунальным транспортом воспользовались 323 млн человек (58% льготников), в 2020 году пассажиропоток снизился еще больше из-за ковидных ограничений – 212 млн пассажиров (64% льготников).

Число пассажиров киевского метрополитена также снижается.

В 2017 году пассажиропоток метро составил 498 млн человек, в 2018 году – 496 млн, в 2019 году – 495,3 млн, в 2020 году – 279,5 млн (почти всю весну метрополитен не работал из-за карантина), в 2021 году – 319,3 млн.

"Настолько существенное сокращение пассажиропотока в наземном общественном транспорте за четыре года свидетельствует о том, что киевляне выбирают другие виды транспорта. Причины – низкое качество услуг и ненадежность коммунального", – говорится в материале.

По словам транспортных аналитиков, каждое повышение стоимости проезда в общественном транспорте всегда уменьшает количество его пользователей. Недавно мэр Виталий Кличко анонсировал повышение тарифов на проезд в 2022 году с 6,5-8 грн до 14-20 грн.

Подробнее читайте в статье Александра Колесниченко: Киев уже третий в мире по пробкам. Дальше будет еще хуже

Экономическая правда