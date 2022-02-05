Объявлен тендер на проектирование станции метро в Киеве

Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование входа станции метро "Львовская брама" с ожидаемой ценой в 73,4 миллиона.

Об это говориться в тендерном предложении на prozorro.

Согласно документации, выход будет не на Львовской площади, как планировали раньше, а на Сечевых Стрельцов, то есть на 300 метров западнее.

Напоминаем:

"Львовская брама" — недостроенная станция Киевского метрополитена. Расположена на Сырецко-Печерской линии, между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота".

КГГА предоставила более 20 инфраструктурных проектов для возможной реализации в рамках программы "Большое строительство" в Киеве в 2022 году. В частности, в этом списке есть и станция метро "Львовская брама".